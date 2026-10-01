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Мосбиржа начала расчет индекса спокойствия

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Московская биржа начала расчет и публикацию индекса спокойствия (ICALM), который отражает динамику цен паев десяти наименее волатильных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Индекс спокойствия – первый индикатор биржевых и открытых ПИФов Мосбиржи. Он будет рассчитываться и публиковаться раз в день – по итогам основной сессии в 19:00.

Для включения в базу индекса паи ПИФов должны торговаться на Мосбирже более трех лет. Кроме того, доля биржевых сделок с паями ПИФов, входящих в индекс, должна превышать 70%, а фонд входить в топ-25 по объему владения физлицами. Из топ-25 отбираются паи десяти ПИФов с минимальной волатильностью. Состав индекса пересматривается ежемесячно, и если фонд перестанет соответствовать критериям, то он покинет корзину.

В стартовый состав индекса спокойствия вошли паи следующих ПИФов:

  • БПИФы «Первая – фонд сберегательный», «Первая – фонд консервативный» и «Первая – фонд государственные облигации» под управлением УК «Первая»;

  • БПИФы «Альфа-капитал денежный рынок» и «Альфа-капитал управляемые облигации» от УК «Альфа-капитал»;

  • БПИФы «Т-капитал – стратегия вечного портфеля Д» и «Т-капитал облигации» от УК «Т-капитал»;

  • БПИФ «ВИМ – корпоративные облигации» от УК «ВИМ инвестиции»;

  • БПИФ «Доходъ сбондс корпоративные облигации РФ»от УК «Доходъ»;

  • ОПИФ «БКС российские облигации» от УК «БКС российские облигации».

24 сентября Минфин объявил, что внес на рассмотрение в правительство пакет законопроектов, в частности о внесении изменений в Налоговый кодекс. Среди прочего ведомство предлагает установить для ПИФов обязанность по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. При налогообложении пайщиков уплаченный фондом налог будет зачитываться. Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль, а налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам, что может откладываться на долгий срок. Это создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием фондов.

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