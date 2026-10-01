Мосбиржа начала расчет индекса спокойствия

24 сентября Минфин объявил, что внес на рассмотрение в правительство пакет законопроектов, в частности о внесении изменений в Налоговый кодекс. Среди прочего ведомство предлагает установить для ПИФов обязанность по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. При налогообложении пайщиков уплаченный фондом налог будет зачитываться. Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль, а налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам, что может откладываться на долгий срок. Это создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием фондов.