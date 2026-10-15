Премьер Латвии призвал европейцев отказаться от пива ради Украины

4 октября Кулбергс заявил, что восточный фланг НАТО сейчас «сильнее, чем когда-либо», и призвал другие европейские страны активнее поддерживать государства региона. Он также выступил против восстановления экономических связей с Россией. По его мнению, они могут приносить дополнительный доход, но одновременно увеличивают зависимость Латвии от Москвы.