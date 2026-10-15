Премьер Латвии призвал европейцев отказаться от пива ради Украины
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал жителей Европы сократить расходы на собственный комфорт, чтобы увеличить помощь Украине. Об этом он сообщил журналистам. По его словам, для поддержки Украины каждому европейцу достаточно отказаться от одного бокала пива в год.
«Это всего лишь на одно пиво меньше в год для каждого европейца […]. Мы пьем меньше – их жизни спасаются. Все просто», – заявил Кулбергс.
Латвийский премьер также высказался о выходе Великобритании из Евросоюза (ЕС). Он считает, что Россия была причастна к Brexit, а Соединенное королевство должно вернуться в европейское сообщество.
4 октября Кулбергс заявил, что восточный фланг НАТО сейчас «сильнее, чем когда-либо», и призвал другие европейские страны активнее поддерживать государства региона. Он также выступил против восстановления экономических связей с Россией. По его мнению, они могут приносить дополнительный доход, но одновременно увеличивают зависимость Латвии от Москвы.
27 июня Кулбергс поддержал стремление Украины к членству в ЕС. Кулбергс признал, что вступление Украины в ЕС создаст экономическую конкуренцию, особенно для Польши и Латвии. При этом он заявил, что к Украине следует относиться как к партнеру, обладающему ресурсами, промышленным потенциалом и продемонстрировавшему приверженность европейским ценностям.