Премьер Латвии: членство Украины в ЕС позволит использовать ее ресурсы
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поддержал стремление Украины к членству в ЕС. Об этом он заявил в интервью порталу TVP World.
Кулбергс признал, что вступление Украины в ЕС создаст экономическую конкуренцию, особенно для Польши и Латвии. При этом он заявил, что к Украине следует относиться как к партнеру, обладающему ресурсами, промышленным потенциалом и продемонстрировавшему приверженность европейским ценностям.
Financial Times писала, что Польша должна заблокировать переговорный процесс о вступлении Украины в Евросоюз. С таким призывом выступил лидер польской консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. 25 июня бывший премьер-министр страны Лешек Миллер заявил, что возможное вступление Украины в Евросоюз может усилить в Польше настроения в пользу выхода из объединения.
15 июня страны ЕС единогласно одобрили первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдавии в сообщество.