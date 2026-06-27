Премьер Латвии: членство Украины в ЕС позволит использовать ее ресурсы

Кулбергс признал, что вступление Украины в ЕС создаст экономическую конкуренцию, особенно для Польши и Латвии. При этом он заявил, что к Украине следует относиться как к партнеру, обладающему ресурсами, промышленным потенциалом и продемонстрировавшему приверженность европейским ценностям.