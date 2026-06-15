Страны ЕС одобрили первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдавии

27 мая The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) изучает возможность временного ограничения права вето для стран, которые будут вступать в Евросоюз в ближайшие годы. По данным газеты, такой механизм может быть впервые закреплен в соглашении с Черногорией, которая считается одним из наиболее вероятных кандидатов на скорое вступление в ЕС. В дальнейшем этот подход может быть распространен и на другие страны-кандидаты.