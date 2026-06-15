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Страны ЕС одобрили первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдавии

Ведомости

Все страны Евросоюза (ЕС) утвердили открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС. Об этом сообщила Еврокомиссия на сайте.

Как уточнили в Брюсселе, решение было принято единогласно всеми государствами-членами объединения. Первый межправительственный раунд переговоров в рамках нового этапа процесса евроинтеграции состоится уже 22 июня.

Речь идет о кластере «Основы» (Fundamentals), который считается ключевым элементом переговорного процесса. Он охватывает базовые принципы и ценности ЕС, включая верховенство права, функционирование демократических институтов, защиту прав человека и реформу государственного управления.

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Политика / Международные отношения

В Брюсселе также отметили, что расширение Евросоюза остается «стратегическим выбором, который способствует укреплению мира, безопасности и процветания на европейском континенте».

12 июня председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что страны ЕС «дали зеленый свет» началу переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

27 мая The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) изучает возможность временного ограничения права вето для стран, которые будут вступать в Евросоюз в ближайшие годы. По данным газеты, такой механизм может быть впервые закреплен в соглашении с Черногорией, которая считается одним из наиболее вероятных кандидатов на скорое вступление в ЕС. В дальнейшем этот подход может быть распространен и на другие страны-кандидаты.

В начале июня Будапешт одобрил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС после достижения соответствующего соглашения на уровне послов, сообщал новый премьер-министр страны Петер Мадьяр.

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