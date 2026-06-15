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Анита Орбан допустила приостановку евроинтеграции Киева из-за венгров Закарпатья

Ведомости

Венгрия может приостановить евроинтеграцию Украины, если Киев не выполнит требования Будапешта по защите прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом объявила министр иностранных дел страны Анита Орбан перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

«Если Украина не выполнит это соглашение, то процесс присоединения в рамках отдельных кластеров автоматически будет приостановлен», – сказала она.

13 июня Венгрия и Украина подписали соглашение по вопросам образовательных, культурных, языковых и политических прав венгерской общины в Закарпатье. Киев включил эти обязательства в план действий Евросоюза по защите прав национальных меньшинств.

В начале июня Будапешт одобрил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС после достижения соответствующего соглашения на уровне послов, сообщал новый премьер-министр страны Петер Мадьяр.

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