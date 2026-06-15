Анита Орбан допустила приостановку евроинтеграции Киева из-за венгров Закарпатья

Венгрия может приостановить евроинтеграцию Украины, если Киев не выполнит требования Будапешта по защите прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом объявила министр иностранных дел страны Анита Орбан перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге.