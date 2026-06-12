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Страны ЕС одобрили начало переговоров о приеме Украины и Молдавии в союз

Ведомости

Страны Европейского союза (ЕС) «дали зеленый свет» началу переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола в соцсети Х.

Она отметила, что «открытие первых переговорных глав», посвященных вопросам демократии, правосудия и верховенства права, свидетельствует «о приверженности обеих стран европейским ценностям и проводимым реформам».

Метсола также заявила, что решение принято на фоне противодействия «российской агрессии, угрозам и запугиванию». «Расширение – наш самый сильный геополитический инструмент, и Украина и Молдавия принадлежат Европе», – подчеркнула председатель Европарламента.

Венгрия согласовала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Политика / Международные новости

9 июня Politico писало, что рассмотрение заявки Украины на выступление в ЕС может быть отложено из-за президентских выборов во Франции. Киев и Брюссель представили вероятное начало официальных переговоров 15 июня как прорыв в диалоге по вступлению в ЕС. «Однако Украина обеспокоена тем, что ее заявка может быть «отложена» из-за политических проблем, включая президентские выборы во Франции», – говорится в материале.

27 мая The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) изучает возможность временного ограничения права вето для стран, которые будут вступать в Евросоюз в ближайшие годы. По данным газеты, такой механизм может быть впервые закреплен в соглашении с Черногорией, которая считается одним из наиболее вероятных кандидатов на скорое вступление в ЕС. В дальнейшем этот подход может быть распространен и на другие страны-кандидаты.

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