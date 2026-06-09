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Politico: заявка Киева на вступление в ЕС может быть отложена из-за Франции

Ведомости

Рассмотрение заявки Украины на выступление в ЕС может быть отложено из-за президентских выборов во Франции. Об этом пишет Politico.

Киев и Брюссель представили вероятное начало официальных переговоров 15 июня как прорыв в диалоге по вступлению в ЕС. «Однако Украина обеспокоена тем, что ее заявка может быть «отложена» из-за политических проблем, включая президентские выборы во Франции», – говорится в материале.

Брюссель, в свою очередь, обеспокоен медленными темпами реформ в Киеве. Париж и Берлин предлагают «ассоциированное» членство для Киева и другие временные решения для государств-кандидатов. Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцев заявил, что в действительно Киеву «предлагают все, кроме самого членства».

В ЕС усомнились во вступлении Украины в союз к 2027 году

Политика / Международные новости

Украина получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 г. и настаивает на вступлении уже к 2027 г., но страны ЕС сочли такие сроки нереалистичными. В качестве альтернативы Франция и Германия предложили поэтапный процесс, при котором Киев получал бы ограниченные «символические» преимущества в обмен на проведение реформ.

23 мая президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение предоставить Украине «ассоциированное» членство в Европейском союзе является несправедливым, поскольку оставляет Киев без права голоса внутри блока.

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