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В Польше пригрозили заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Ведомости

Польша должна заблокировать переговорный процесс о вступлении Украины в Евросоюз, заявил лидер польской консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает Financial Times.

Как отметило издание, политик выступил с таким призывом на международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Качиньский подчеркнул, что планирует вернуть Украине орден Ярослава Мудрого, врученный ему ранее. По его словам, это будет символ его отношения не столько к украинцам, сколько к украинской элите.

По мнению FT, высказывания Качиньского свидетельствуют о дальнейшем ужесточении позиции его партии по отношению к Киеву. Авторы материала напомнили, что «Право и справедливость» стремится привлечь внимание фермеров, которые возмущены импортом украинской сельскохозяйственной продукции, а также поляков, которые опасаются расходов на размещение украинских беженцев.

25 июня бывший премьер-министр страны Лешек Миллер заявил, что возможное вступление Украины в Евросоюз может усилить в Польше настроения в пользу выхода из объединения. По его словам, поддержка идеи Polexit может вырасти, если польские граждане сочтут, что теряют финансирование, конкурентные преимущества и возможность эффективно отстаивать национальные интересы в рамках Евросоюза.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Варшаве не нравится, что на Украине поклоняются нацистам, но при этом Польша собирается заниматься восстановлением республики. Это парадоксальная ситуация, добавил представитель Кремля.

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