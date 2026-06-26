В Польше пригрозили заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Как отметило издание, политик выступил с таким призывом на международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Качиньский подчеркнул, что планирует вернуть Украине орден Ярослава Мудрого, врученный ему ранее. По его словам, это будет символ его отношения не столько к украинцам, сколько к украинской элите.