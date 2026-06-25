Песков назвал парадоксальными отношения Польши и Украины
Варшаве не нравится, что на Украине поклоняются нацистам, но при этом Польша собирается заниматься восстановлением республики. Это парадоксальная ситуация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На Украине поклоняются тем, кто убивал русских, евреев, поляков и других. Полякам это очень не нравится, с одной стороны. С другой стороны, они собираются восстанавливать Украину, которая поклоняется этим нацистам. Парадоксальная ситуация», – обратил внимание представитель Кремля.
Песков добавил, что наиболее парадоксальным в этой ситуации является отсутствие какой-либо реакции из других европейских столиц.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла. Решение связано с присуждением подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА