Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,121+1,37%BRZL1 054-2,95%YAKG30-3,23%IMOEX2 242,69-0,03%RTSI944,84-0,03%RGBI114,65-0,89%RGBITR761,52-0,84%
Главная / Политика /

Песков назвал парадоксальными отношения Польши и Украины

Ведомости

Варшаве не нравится, что на Украине поклоняются нацистам, но при этом Польша собирается заниматься восстановлением республики. Это парадоксальная ситуация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На Украине поклоняются тем, кто убивал русских, евреев, поляков и других. Полякам это очень не нравится, с одной стороны. С другой стороны, они собираются восстанавливать Украину, которая поклоняется этим нацистам. Парадоксальная ситуация», – обратил внимание представитель Кремля.

Песков добавил, что наиболее парадоксальным в этой ситуации является отсутствие какой-либо реакции из других европейских столиц.

Туск назвал конфликт между Польшей и Украиной стратегической ошибкой

Политика / Международные новости

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла. Решение связано с присуждением подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)». После этого руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил об отказе от золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». 21 июня глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев отныне не станет игнорировать «недружественные шаги» Варшавы. «Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружественные и пренебрежительные по отношению к нашей стране», – сказал он. При этом министр призвал не поддаваться эмоциям и подчеркнул, что Киев остается открытым к честному политическому диалогу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её