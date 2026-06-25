Песков назвал парадоксальными отношения Польши и Украины

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла. Решение связано с присуждением подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) ». После этого руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил об отказе от золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». 21 июня глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев отныне не станет игнорировать «недружественные шаги» Варшавы. «Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружественные и пренебрежительные по отношению к нашей стране», – сказал он. При этом министр призвал не поддаваться эмоциям и подчеркнул, что Киев остается открытым к честному политическому диалогу.