Буданов отказался от ордена Польши в ответ на лишение Зеленского награды
Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил об отказе от золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» после того, как Варшава лишила президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Об этом Буданов написал в своем Telegram-канале.
Буданов назвал решение польского президента Кароля Навроцкого «недружественным актом». Он также упрекнул Польшу в стремлении диктовать Украине, как ей трактовать свою историю, и пообещал, что Киев даст официальную оценку случившемуся. При этом Буданов подчеркнул, что Украина будет и дальше придерживаться принципов открытого партнерства с союзниками.
В своем заявлении Буданов также указал на избирательность польских властей в вопросах справедливости, напомнив, что ордена Белого орла до сих пор не лишен итальянский фашистский диктатор Бенито Муссолини.
Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла из-за присуждения подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия,
11 июля 1943 г. отряды ОУН-УПА напали на 100 польских сел, жертвами украинских националистов стали, по разным данным, от 36 000 до 100 000 поляков.