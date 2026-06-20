Буданов отказался от ордена Польши в ответ на лишение Зеленского награды

Буданов назвал решение польского президента Кароля Навроцкого «недружественным актом». Он также упрекнул Польшу в стремлении диктовать Украине, как ей трактовать свою историю, и пообещал, что Киев даст официальную оценку случившемуся. При этом Буданов подчеркнул, что Украина будет и дальше придерживаться принципов открытого партнерства с союзниками.