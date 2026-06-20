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Буданов отказался от ордена Польши в ответ на лишение Зеленского награды

Ведомости

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил об отказе от золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» после того, как Варшава лишила президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Об этом Буданов написал в своем Telegram-канале.

Буданов назвал решение польского президента Кароля Навроцкого «недружественным актом». Он также упрекнул Польшу в стремлении диктовать Украине, как ей трактовать свою историю, и пообещал, что Киев даст официальную оценку случившемуся. При этом Буданов подчеркнул, что Украина будет и дальше придерживаться принципов открытого партнерства с союзниками.

В своем заявлении Буданов также указал на избирательность польских властей в вопросах справедливости, напомнив, что ордена Белого орла до сих пор не лишен итальянский фашистский диктатор Бенито Муссолини.

Фото.

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Общество / Фото

Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла из-за присуждения подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)).

Навроцкий еще в конце мая поддержал инициативу польского депутата о лишении Зеленского ордена Белого орла, указав на неготовность Украины к членству в ЕС. 31 мая в Кремле положительно оценили это требование Варшавы.

11 июля 1943 г. отряды ОУН-УПА напали на 100 польских сел, жертвами украинских националистов стали, по разным данным, от 36 000 до 100 000 поляков. 

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