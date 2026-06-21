МИД Украины пригрозил зеркально ответить на недружественные шаги Польши
Киев больше не будет игнорировать «недружественные шаги» Варшавы, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. Его слова приводит украинское агентство УНИАН.
«Ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю. <…> Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружественные и пренебрежительные по отношению к нашей стране. Время незамечания прошло», – заявил Сибига.
При этом украинский министр призвал не поддаваться эмоциям и подчеркнул, что Киев остается открытым к честному политическому диалогу. Он также обратился к польской стороне с призывом сохранять взвешенность и действовать в рамках дипломатических методов.
Глава украинского МИДа добавил, что Украина и Польша объединены общими вызовами, интересами и общим европейским будущим, и призвал избавиться от влияния прошлого на двусторонние отношения.
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла из-за присуждения подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). После этого руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил об отказе от золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Он также упрекнул Польшу в стремлении диктовать Украине, как ей трактовать свою историю. От польского ордена Белого орла отказались бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.