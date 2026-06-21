МИД Украины пригрозил зеркально ответить на недружественные шаги Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла из-за присуждения подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). После этого руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил об отказе от золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Он также упрекнул Польшу в стремлении диктовать Украине, как ей трактовать свою историю. От польского ордена Белого орла отказались бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.