Туск назвал конфликт между Польшей и Украиной стратегической ошибкой

21 июня глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев больше не будет игнорировать «недружественные шаги» Варшавы. При этом украинский министр призвал не поддаваться эмоциям и подчеркнул, что Киев остается открытым к честному политическому диалогу. Он также обратился к польской стороне с призывом сохранять взвешенность и действовать в рамках дипломатических методов. По словам Сибиги, Украина и Польша объединены общими вызовами, интересами и общим европейским будущим, он призвал избавиться от влияния прошлого на двусторонние отношения.