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Главная / Политика /

Туск назвал конфликт между Польшей и Украиной стратегической ошибкой

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против обострения отношений между политическими элитами Польши и Украины, заявив, что подобное противостояние способно нанести ущерб обеим сторонам. Об этом он написал в социальных сетях.

Туск считает, что из-за конфликта обе стороны теряют интерес к бизнесу, страдают от геополитических последствий и репутационных потерь.

21 июня глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев больше не будет игнорировать «недружественные шаги» Варшавы. При этом украинский министр призвал не поддаваться эмоциям и подчеркнул, что Киев остается открытым к честному политическому диалогу. Он также обратился к польской стороне с призывом сохранять взвешенность и действовать в рамках дипломатических методов. По словам Сибиги, Украина и Польша объединены общими вызовами, интересами и общим европейским будущим, он призвал избавиться от влияния прошлого на двусторонние отношения.

Володин призвал Польшу определиться с отношением к памяти жертв нацизма

Политика / Международные отношения

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла из-за присуждения подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). После этого руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил об отказе от золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

Он также упрекнул Польшу в стремлении диктовать Украине, как ей трактовать свою историю. От польского ордена Белого орла отказались бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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