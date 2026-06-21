Польше необходимо определиться, защищает ли она память собственных граждан, погибших от рук украинских националистических формирований, или поддерживает нынешние власти в Киеве. Об этом заявил председатель Государственной думы и председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России (ПС СБР) Вячеслав Володин на сессии ПС СБР в Бресте.