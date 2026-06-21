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Главная / Политика /

Володин призвал Польшу определиться с отношением к памяти жертв нацизма

Ведомости

Польше необходимо определиться, защищает ли она память собственных граждан, погибших от рук украинских националистических формирований, или поддерживает нынешние власти в Киеве. Об этом заявил председатель Государственной думы и председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России (ПС СБР) Вячеслав Володин на сессии ПС СБР в Бресте.

По словам Володина, в европейских странах отсутствует должная реакция на случаи перезахоронения с почестями лидеров националистических организаций времен Второй мировой войны. Он также отметил, что от рук нацистов, бандеровцев, погибло огромное количество польских жителей.

«Польше надо определиться. С кем она? Со своим народом, память защищает о павших, или с преступным неонацистским режимом киевской хунты», – подчеркнул Володин.

Володин прибыл в Брест для участия во втором Международном форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», который проходит 21–22 июня. Также в рамках визита запланировано проведение 70-й сессии ПС СБР, на которой будет рассмотрен проект заявления о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с председателем палаты представителей национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко Володин возложил цветы к новому мемориалу «Скорбь» в Бресте, посвященному героям Великой Отечественной войны.

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