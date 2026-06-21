Володин возложил цветы к мемориалу «Скорбь» в Брестской крепости
Председатель Государственной думы и председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Белоруссию принял участие в церемонии памяти защитников Брестской крепости. Вместе с председателем палаты представителей национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко он возложил цветы к новому мемориалу «Скорбь», посвященному героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
«Война прошла практически через каждую семью. Погибло 27 млн человек. Это собирательный образ, который касается не только Брестской крепости, он касается всех – и даже тех, кто погиб под Сталинградом. Очень правильно и хорошо то, что увековечен образ женщины, мамы, жены», – заявил Володин.
Центральной частью мемориала стала скульптура скорбящей женщины, созданная по мотивам фотографии Михаила Ананьева «Горе», сделанной в 1965 г. На снимке запечатлена жена одного из защитников Брестской крепости – лейтенанта Бориса Кузнецова. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.
Мемориал установлен на месте, где после войны была обнаружена ставшая символом стойкости надпись: «20 июля 1941 года. Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина». Комплекс дополнен стеной памяти с именами 71 участника обороны Брестской крепости. Завершают композицию слова писателя Сергея Смирнова: «Народная память о подвиге героев Брестской крепости полна не только скорби, но и гордости».
Средства на строительство мемориала были выделены из бюджета Союзного государства России и Белоруссии.
Володин прибыл в Брест для участия во втором Международном форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», который проходит 21-22 июня. Также в рамках визита запланировано проведение 70-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, на которой будет рассмотрен проект заявления о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.
19 июня спикер Госдумы заявил, что в форуме примут участие около 100 парламентариев из стран Европы, Азии и Латинской Америки. По словам спикера Госдумы, организаторы пригласили представителей дружественных государств, разделяющих подходы к сохранению исторической памяти и вопросам международного сотрудничества.