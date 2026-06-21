Володин возложил цветы к мемориалу «Скорбь» в Брестской крепости

«Война прошла практически через каждую семью. Погибло 27 млн человек. Это собирательный образ, который касается не только Брестской крепости, он касается всех – и даже тех, кто погиб под Сталинградом. Очень правильно и хорошо то, что увековечен образ женщины, мамы, жены», – заявил Володин.