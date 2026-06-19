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Володин заявил об участии зарубежных делегаций в форуме Союзного государства

Ведомости

Во втором Международном форуме Союзного государства России и Белоруссии «Великое наследие – общее будущее», который пройдет 21–22 июня в Бресте, ожидается участие около 100 парламентариев из стран Европы, Азии и Латинской Америки. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По словам спикера Госдумы, организаторы пригласили представителей дружественных государств, разделяющих подходы к сохранению исторической памяти и вопросам международного сотрудничества.

Первый Международный форум «Великое наследие - общее будущее» прошел в апреле 2025 г. в Волгограде. В ходе мероприятия прозвучало предложение сделать его ежегодным. В этом году форум решили провести в Бресте, так как 85 лет назад именно защитники Брестской крепости одними из первых приняли на себя удар фашистов.

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