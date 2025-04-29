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О чем говорили Путин и Лукашенко в Волгограде

Там прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Елена Мухаметшина
Глеб Мишутин
Владимир Смирнов / ТАСС / Пресс-служба президента России
Владимир Смирнов / ТАСС / Пресс-служба президента России

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Волгограде, где проходят мероприятия, посвященные предстоящему Дню Победы. Главы государств посетили Мамаев курган, выступили на международном форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» и уже затем провели двустороннюю встречу в здании администрации Волгоградской области.

На встрече Путин поблагодарил Лукашенко за приезд в Волгоград перед годовщиной Победы и выразил надежду, что тот приедет и в Москву 9 мая на парад Победы. В этот день расчет Белоруссии пройдет по Красной площади. «И конечно, мы, как обычно, это делаем: у нас есть возможность с вами и в такой – формальной и в неформальной – обстановке поговорить по текущим делам, их у нас очень много», – сказал Путин. Сейчас торговый оборот между Россией и Белоруссией составляет $50 млрд, отметил президент России. Он предложил обсудить вопросы промышленной кооперации, в частности, совместную работу в авиастроении. «Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотию», – сказал Путин.

Лукашенко же на встрече рассказал Путину, что в Белоруссии кроме шествия бессмертного полка, где используется георгиевская лента, белорусская молодежь инициировала акцию «Беларусь помнит» – обе акции будут проводиться вместе. «И никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки. Хотя я поинтересовался историей. Советую, вот возьмите, пусть вам дадут историки всю информацию о георгиевской ленточке. Мы это не отрицаем. Хотя своеобразная все-таки история этой георгиевской ленточки», – рассказал Лукашенко. Поэтому кто-то может носить георгиевскую ленточку, а кто-то – символику акции «Беларусь помнит», отметил он. Так Лукашенко прокомментировал слухи о том, что в Белоруссии запретили использование георгиевских ленточек. В СМИ это связывали с тем, что лента стала в какой-то момент символизировать и ополчение Новороссии.

Отношения России и Белоруссии складываются особым образом – две страны достигли очень многого не только на военно-политическом, но и на экономическом и социальном уровнях, говорит руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. По его словам, Путин и Лукашенко решают задачу – как сделать так, чтобы россияне и белорусы на всей территории Союзного государства чувствовали себя «как дома» и при этом сохранить независимость двух стран. Следующий шаг – это выравнивание социально-экономических условий. В России, отмечает эксперт, существует рыночная экономика со значительной ролью государства, в то время как Белоруссия обладает экономикой с большим элементом планирования, так что взаимная конкуренция по разным продуктам создает определенные проблемы на пути упомянутого выравнивания условий.

Россия будет и дальше поддерживать правление Лукашенко, уверен политолог Алексей Макаркин. «Это выражается и в поддержке Москвой белорусской экономики, что позволяет обеспечить белорусов работой и зарплатой и таким образом снизить протестную активность в стране. При этом сам белорусский президент, который с 2020 г. существенно сблизился с Россией, никогда полностью не откажется от политики маневрирования между ней и Западом, но сейчас таких возможностей в разы меньше», – говорит эксперт. Кроме того, Белоруссия является единственным союзником России на западном направлении, добавляет Макаркин. «В политическом же плане Лукашенко не против “реалистичной интеграции”, выражающейся в сотрудничестве в разных экономических сферах, но как только речь заходит о политически значимых вопросах, белорусский президент тут же останавливается», – считает он. Именно поэтому, говорит эксперт, ни к чему не привели идеи установления единой валюты – Лукашенко дал понять, что она не обязательна.

Началась поездка двух глав государств в Волгоград с посещения комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Путин и Лукашенко возложили венки в зале Воинской славы, где находится вечный огонь. В зале по периметру на стенах расположены 34 символических красных знамени, на которых написаны имена 7200 солдат и офицеров, погибших в ходе Сталинградской битвы. После этого главы государств возложили цветы к могиле маршала Советского Союза, командующего 62-й армией Василия Чуйкова. Именно на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане похоронены однополчане Чуйкова.

Затем Путин и Лукашенко выступили на форуме «Великое наследие – общее будущее», организованном парламентским собранием Союза России и Белоруссии. По приглашению председателя Госдумы России Вячеслава Володина в форуме приняли участие председатели парламентов стран СНГ, Вьетнама, Китая, КНДР, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и др. В своем выступлении на форуме Путин подчеркнул ключевую роль Сталинградской битвы, которая обеспечила «коренной перелом в войне». Путин сказал о том, как будет проходить празднование Дня победы 9 мая в Москве: «Мы ждем лидеров целого ряда государств на торжествах в Москве и высоко ценим то, что воинские расчеты многих представленных здесь стран пройдут плечом к плечу с российскими воинами на параде Победы по Красной площади». Также президент предложил создать при Парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по исторической памяти.

Как прошел визит Путина и Лукашенко в Волгоград
29 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках совместного визита в Волгоград посетили историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и почтили память павших в годы войны защитников города. Затем главы государств отправились на международный форум «Великое наследие – общее будущее», посвященный 80-летию Победы, где выступили на итоговом пленарном заседании. После мероприятия Путин&nbsp;провел отдельную&nbsp;встречу&nbsp;с белорусским коллегой.
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29 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках совместного визита в Волгоград посетили историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и почтили память павших в годы войны защитников города. Затем главы государств отправились на международный форум «Великое наследие – общее будущее», посвященный 80-летию Победы, где выступили на итоговом пленарном заседании. После мероприятия Путин провел отдельную встречу с белорусским коллегой. / Андрей Гордеев / Ведомости

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