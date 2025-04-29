О чем говорили Путин и Лукашенко в Волгограде

Россия будет и дальше поддерживать правление Лукашенко, уверен политолог Алексей Макаркин. «Это выражается и в поддержке Москвой белорусской экономики, что позволяет обеспечить белорусов работой и зарплатой и таким образом снизить протестную активность в стране. При этом сам белорусский президент, который с 2020 г. существенно сблизился с Россией, никогда полностью не откажется от политики маневрирования между ней и Западом, но сейчас таких возможностей в разы меньше», – говорит эксперт. Кроме того, Белоруссия является единственным союзником России на западном направлении, добавляет Макаркин. «В политическом же плане Лукашенко не против “реалистичной интеграции”, выражающейся в сотрудничестве в разных экономических сферах, но как только речь заходит о политически значимых вопросах, белорусский президент тут же останавливается», – считает он. Именно поэтому, говорит эксперт, ни к чему не привели идеи установления единой валюты – Лукашенко дал понять, что она не обязательна.