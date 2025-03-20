Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

13 марта в Кремле прошли переговоры Путина и Лукашенко. На повестке переговоров были вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества стран, а также перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Кроме того, президент Белоруссии затронул тему прошедших выборов в стране. По его словам, это была не просто процедура определения президента республики, а более глобальный выбор народом вектора развития.