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Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Уточняется, что подробности беседы лидеров двух стран будут сообщены в скором времени.

13 марта в Кремле прошли переговоры Путина и Лукашенко. На повестке переговоров были вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества стран, а также перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Кроме того, президент Белоруссии затронул тему прошедших выборов в стране. По его словам, это была не просто процедура определения президента республики, а более глобальный выбор народом вектора развития.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 26 января. ЦИК республики на заседании 3 февраля подвел итоги голосования, подтвердив победу Лукашенко, за которого проголосовали 86,82% избирателей. 27 января во время разговора по телефону Путин поздравил белорусского лидера с победой на выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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