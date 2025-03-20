Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
Уточняется, что подробности беседы лидеров двух стран будут сообщены в скором времени.
13 марта в Кремле прошли переговоры Путина и Лукашенко. На повестке переговоров были вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества стран, а также перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Кроме того, президент Белоруссии затронул тему прошедших выборов в стране. По его словам, это была не просто процедура определения президента республики, а более глобальный выбор народом вектора развития.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 26 января. ЦИК республики на заседании 3 февраля подвел итоги голосования, подтвердив победу Лукашенко, за которого проголосовали 86,82% избирателей. 27 января во время разговора по телефону Путин поздравил белорусского лидера с победой на выборах.