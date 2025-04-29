Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти

29 апреля Путин прибыл в Волгоград для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Здесь он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры возложили венки в зале Воинской славы на Мамаевом кургане, где находится Вечный огонь. По периметру стен расположены 34 символических красных знамени, на которых увековечены имена 7200 воинов, погибших в ходе Сталинградской битвы. После этого президенты возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова.