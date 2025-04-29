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Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин предложил создать при парламентском собрании РФ и Белоруссии комиссию по исторической памяти. Соответствующее заявление он сделал на международном форуме «Великое наследие – общее будущее», который проходит в Волгограде.

«Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил, наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки обеих стран.

29 апреля Путин прибыл в Волгоград для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Здесь он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры возложили венки в зале Воинской славы на Мамаевом кургане, где находится Вечный огонь. По периметру стен расположены 34 символических красных знамени, на которых увековечены имена 7200 воинов, погибших в ходе Сталинградской битвы. После этого президенты возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова.

Затем Путин и Лукашенко посетили международный форум «Великое наследие – общее будущее», организованный парламентским собранием Союза России и Белоруссии. Форум проводится по инициативе парламентского собрания Союзного государства и объединяет делегации из разных стран, а также экспертов и ученых.

В программе визита также запланированы переговоры президентов России и Белоруссии, в ходе которых они обсудят развитие стратегического партнерства и союзнических отношений. Кроме того, в графике Путина есть рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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