Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти
Президент РФ Владимир Путин предложил создать при парламентском собрании РФ и Белоруссии комиссию по исторической памяти. Соответствующее заявление он сделал на международном форуме «Великое наследие – общее будущее», который проходит в Волгограде.
«Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил, наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки обеих стран.
29 апреля Путин прибыл в Волгоград для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Здесь он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры возложили венки в зале Воинской славы на Мамаевом кургане, где находится Вечный огонь. По периметру стен расположены 34 символических красных знамени, на которых увековечены имена 7200 воинов, погибших в ходе Сталинградской битвы. После этого президенты возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова.
Затем Путин и Лукашенко посетили международный форум «Великое наследие – общее будущее», организованный парламентским собранием Союза России и Белоруссии. Форум проводится по инициативе парламентского собрания Союзного государства и объединяет делегации из разных стран, а также экспертов и ученых.
В программе визита также запланированы переговоры президентов России и Белоруссии, в ходе которых они обсудят развитие стратегического партнерства и союзнических отношений. Кроме того, в графике Путина есть рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.