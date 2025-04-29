Президент России Владимир Путин прилетел в Волгоград
Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где он встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Визит приурочен к 80-летию Победы и включает участие в памятных мероприятиях.
Среди ключевых пунктов программы – посещение мемориала «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и выступление на пленарном заседании форума «Великое наследие – общее будущее». Мероприятие проводится по инициативе парламентского собрания Союзного государства и объединило делегации из разных стран, а также экспертов и ученых.
Выбор Волгограда как площадки не случаен: именно здесь в ходе Сталинградской битвы, длившейся 200 дней, был сломлен хребет нацистской армии – поворотный момент Второй мировой войны.
Также запланированы переговоры президентов России и Белоруссии, где обсудят развитие стратегического партнерства и союзнических отношений. Помимо этого в графике главы государства – рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
28 апреля Путин объявил о временном прекращении огня на Украине с 8 по 11 мая в честь юбилея Победы. Кремль выразил надежду на поддержку инициативы со стороны Киева, однако в случае отказа пообещал «адекватный и эффективный ответ». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 29 апреля назвал отказ Украины дать прямой ответ по перемирию «манипуляцией».