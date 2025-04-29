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Президент России Владимир Путин прилетел в Волгоград

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где он встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Визит приурочен к 80-летию Победы и включает участие в памятных мероприятиях.

Среди ключевых пунктов программы – посещение мемориала «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и выступление на пленарном заседании форума «Великое наследие – общее будущее». Мероприятие проводится по инициативе парламентского собрания Союзного государства и объединило делегации из разных стран, а также экспертов и ученых.

Выбор Волгограда как площадки не случаен: именно здесь в ходе Сталинградской битвы, длившейся 200 дней, был сломлен хребет нацистской армии – поворотный момент Второй мировой войны.

Также запланированы переговоры президентов России и Белоруссии, где обсудят развитие стратегического партнерства и союзнических отношений. Помимо этого в графике главы государства – рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

28 апреля Путин объявил о временном прекращении огня на Украине с 8 по 11 мая в честь юбилея Победы. Кремль выразил надежду на поддержку инициативы со стороны Киева, однако в случае отказа пообещал «адекватный и эффективный ответ». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 29 апреля назвал отказ Украины дать прямой ответ по перемирию «манипуляцией».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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