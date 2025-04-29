Президент России Владимир Путин прилетел в Волгоград

28 апреля Путин объявил о временном прекращении огня на Украине с 8 по 11 мая в честь юбилея Победы. Кремль выразил надежду на поддержку инициативы со стороны Киева, однако в случае отказа пообещал «адекватный и эффективный ответ». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 29 апреля назвал отказ Украины дать прямой ответ по перемирию «манипуляцией».