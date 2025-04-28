Путин и Лукашенко приедут в Волгоград на мероприятия ко Дню Победы
29 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят Волгоград для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В программе визита – совместное посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Лидеры также выступят на итоговом пленарном заседании форума «Великое наследие – общее будущее», организованного по инициативе парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Главы государств проведут встречу, где обсудят вопросы развития отношений в рамках стратегического партнерства и союзничества.
«Также в графике президента предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым», – добавили в Кремле.
Путин объявил о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы. В случае нарушений со стороны Киева российские военные готовы нанести адекватный ответ.