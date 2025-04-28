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Путин и Лукашенко приедут в Волгоград на мероприятия ко Дню Победы

Ведомости

29 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят Волгоград для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В программе визита – совместное посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Лидеры также выступят на итоговом пленарном заседании форума «Великое наследие – общее будущее», организованного по инициативе парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Главы государств проведут встречу, где обсудят вопросы развития отношений в рамках стратегического партнерства и союзничества.

«Также в графике президента предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым», – добавили в Кремле.

Путин объявил о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы. В случае нарушений со стороны Киева российские военные готовы нанести адекватный ответ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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