На Параде Победы ожидается присутствие более 20 глав стран и правительств
Более 20 глав государств и правительств приедут в Москву на Парад Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Москва будет рада видеть всех, кто готов отмечать День Победы. В Европе, по его словам, снова поселился нацизм и его не хотят незамедлительно искоренить, поэтому сейчас «день этот архиважен».
Ряд зарубежных лидеров уже подтвердили свое участие в Параде Победы. Среди них президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, а также лидер Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик, глава Палестинкой национальной автономии Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро.
8 апреля стало известно, что посетить Москву 9 мая намерен президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Лавров также сообщал, что Россия ожидает приезда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин был бы рад приветствовать на параде 9 мая американского президента Дональда Трампа.