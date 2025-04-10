Лавров: Россия ждет приезда Токаева на парад Победы в Москве

Россия ожидает приезда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на парад 9 мая в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД республики Муратом Нуртлеу.