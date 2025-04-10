Лавров: Россия ждет приезда Токаева на парад Победы в Москве
Россия ожидает приезда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на парад 9 мая в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД республики Муратом Нуртлеу.
«Год особый, юбилейный во многих отношениях. Ждем Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, президента республики Казахстан, на торжествах по случаю 80-летия нашей общей Победы», – отметил Лавров (цитата по ТАСС).
Приглашения на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы, были направлены множеству зарубежных политиков. В том числе, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, главе Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику и др. Визиты в Россию запланировали президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Сербии Александр Вучич и другие политики.