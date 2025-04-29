Песков назвал манипуляцией отказ Киева давать прямой ответ по перемирию на 9 Мая

«Мы рассчитываем на то, что эта мирная инициатива Путина получит оценку, потому что мы не слышали оценки этого из европейских столиц, мы не слышали оценки этого из Украины. Ну вот, вот, собственно, здесь очевидно становится, кто действительно стремится к миру, а кто является апологетом войны», – пояснил представитель Кремля.