Песков назвал манипуляцией отказ Киева давать прямой ответ по перемирию на 9 Мая

Песков назвал манипуляцией отказ Киева давать прямой ответ по перемирию на 9 МаяПо его словам, предложенное Зеленским долгосрочное перемирие невозможно без урегулирования ключевых нюансов
Отказ Киева давать прямой ответ на предложение о перемирии на 9 Мая является манипуляцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, не объявление Москвой перемирия с 8 по 11 мая вызывает вопросы, а игнорирование этой инициативы украинской стороной.
«Мы рассчитываем на то, что эта мирная инициатива Путина получит оценку, потому что мы не слышали оценки этого из европейских столиц, мы не слышали оценки этого из Украины. Ну вот, вот, собственно, здесь очевидно становится, кто действительно стремится к миру, а кто является апологетом войны», – пояснил представитель Кремля.
Песков также отметил, что в Кремле видели предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня на 30 дней. Однако, по его словам, идти на такое долгосрочное перемирие без урегулирования ключевых нюансов крайне сложно. Пресс-секретарь призвал вспомнить слова президента РФ Владимира Путина, который уже говорил об этом.
28 апреля Путин объявил о введении перемирия на Украине, приуроченного к 80-летию Победы. Огонь должен быть прекращен с 8 мая до полуночи 11 мая. Москва подчеркнула, что ждет от Киева аналогичных шагов. В тот же вечер президент Украины Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, но не поддержал инициативу Путина о прекращении огня на День Победы.