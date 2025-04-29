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Песков назвал манипуляцией отказ Киева давать прямой ответ по перемирию на 9 Мая

По его словам, предложенное Зеленским долгосрочное перемирие невозможно без урегулирования ключевых нюансов
Ведомости

Отказ Киева давать прямой ответ на предложение о перемирии на 9 Мая является манипуляцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, не объявление Москвой перемирия с 8 по 11 мая вызывает вопросы, а игнорирование этой инициативы украинской стороной.

«Мы рассчитываем на то, что эта мирная инициатива Путина получит оценку, потому что мы не слышали оценки этого из европейских столиц, мы не слышали оценки этого из Украины. Ну вот, вот, собственно, здесь очевидно становится, кто действительно стремится к миру, а кто является апологетом войны», – пояснил представитель Кремля.

Песков также отметил, что в Кремле видели предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня на 30 дней. Однако, по его словам, идти на такое долгосрочное перемирие без урегулирования ключевых нюансов крайне сложно. Пресс-секретарь призвал вспомнить слова президента РФ Владимира Путина, который уже говорил об этом.

28 апреля Путин объявил о введении перемирия на Украине, приуроченного к 80-летию Победы. Огонь должен быть прекращен с 8 мая до полуночи 11 мая. Москва подчеркнула, что ждет от Киева аналогичных шагов. В тот же вечер президент Украины Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, но не поддержал инициативу Путина о прекращении огня на День Победы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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