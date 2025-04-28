Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о прекращении огня на День Победы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Мы ценим жизнь людей, а не парады», – сказал Зеленский в видеообращении.
Он заявил, что Киев согласился на перемирие сроком на 30 дней, которое предлагали Соединенные Штаты.
Путин объявил о введении перемирия на Украине, приуроченного к 80-летию Победы. Режим прекращения огня будет действовать с 8 мая до полуночи 11 мая. Москва подчеркнула, что ожидает аналогичных шагов от Киева.
В сообщении говорится, что в случае нарушений перемирия украинской стороной российские военные нанесут «адекватный и эффективный ответ».
Путин в апреле объявлял пасхальное перемирие на линии боевого соприкосновения. Глава государства подчеркнул, что такое решение было принято по гуманитарным соображениям. Тогда Зеленский сразу после объявления пасхального перемирия отверг предложение. Но через три часа сделал другое заявление, в котором сказал, что Украина соглашается на прекращение боевых действий в рамках перемирия.