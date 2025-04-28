Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии

Путин в апреле объявлял пасхальное перемирие на линии боевого соприкосновения. Глава государства подчеркнул, что такое решение было принято по гуманитарным соображениям. Тогда Зеленский сразу после объявления пасхального перемирия отверг предложение. Но через три часа сделал другое заявление, в котором сказал, что Украина соглашается на прекращение боевых действий в рамках перемирия.