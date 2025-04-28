Как зарубежные СМИ отреагировали на перемирие Путина ко Дню Победы

«На фоне растущего недовольства в США действия Путина, по всей видимости, были направлены на то, чтобы продемонстрировать заинтересованность России в мирном урегулировании, хотя это ставится под сомнение Украиной и ее европейскими союзниками. Вашингтон неоднократно предупреждал, что может отказаться от своих мирных инициатив, если не будет достигнут реальный прогресс».