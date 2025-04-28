Как зарубежные СМИ отреагировали на перемирие Путина ко Дню Победы

Как зарубежные СМИ отреагировали на перемирие Путина ко Дню ПобедыЭто вторая инициатива российской стороны за последний месяц
Президент России Владимир Путин объявил о введении перемирия на Украине, приуроченного к 80-летию Победы. Режим прекращения огня будет действовать с 8 мая до полуночи 11 мая. Москва подчеркнула, что ожидает аналогичных шагов от Киева.
Это второе перемирие по инициативе российской стороны за последний месяц после «пасхального». В Кремле уточнили, что в случае нарушений со стороны Киева российские военные нанесут «адекватный и эффективный ответ».
Решение Путина сразу же вызвало широкий резонанс за рубежом. «Ведомости» собрали реакцию ведущих мировых СМИ на объявление о перемирии, которое многие расценивают как попытку Москвы продемонстрировать готовность к мирному урегулированию – на фоне сохраняющегося скептицизма со стороны Запада.
«Президент России Владимир Путин объявил о новом временном прекращении огня с Украиной в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, что вызвало критику со стороны США, стремящихся к заключению полноценного мирного соглашения.
Путин до сих пор отказывался принять предложение Трампа о бессрочном прекращении огня, которое должно было бы привести к окончательному урегулированию конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье заявил, что усилия Вашингтона по его завершению находятся на критической стадии».
«На фоне растущего недовольства в США действия Путина, по всей видимости, были направлены на то, чтобы продемонстрировать заинтересованность России в мирном урегулировании, хотя это ставится под сомнение Украиной и ее европейскими союзниками. Вашингтон неоднократно предупреждал, что может отказаться от своих мирных инициатив, если не будет достигнут реальный прогресс».
«Президент России Владимир Путин в понедельник объявил об одностороннем трехдневном прекращении огня на Украине. Этот шаг вызвал скептическую реакцию со стороны украинских официальных лиц, которые потребовали, чтобы лидер Кремля немедленно принял предложение Соединенных Штатов о более длительном перемирии, которое он до сих пор отвергал.
Заявление Путина было встречено новыми призывами Белого дома к «постоянному прекращению огня» и прозвучало на фоне усиления давления со стороны администрации Трампа на Москву и Киев с целью заключения соглашения о прекращении конфликта».
«Предложенное Путиным прекращение огня приурочено к ежегодному празднованию Дня Победы 9 мая в Москве – моменту особой важности для Кремля, поскольку он стремится продемонстрировать глобальную значимость России.
Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич и другие, что продемонстрирует Путину тщательно продуманную международную поддержку».
«В своем заявлении Путин также отметил готовность к конструктивному взаимодействию с международными партнерами для устранения «первопричин» конфликта. Для России эта формулировка означает стремление добиться выполнения ряда ключевых требований в рамках более широкого урегулирования. В частности, недопущения вступления Украины в НАТО.
Если обе стороны будут соблюдать объявленный режим прекращения огня, майское перемирие станет первым полноценным прекращением боевых действий. Однако временный характер соглашения указывает на то, что усилия США по достижению более широкого и устойчивого мирного урегулирования пока остаются безуспешными».
«Приказ Путина о прекращении огня прозвучал в начале недели, которую в Соединенных Штатах считают решающей для перспектив достижения перемирия и которая может определить, как долго Вашингтон будет продолжать попытки посредничества в заключении соглашения».
«Путин стремится создать впечатление, что Россия серьезно настроена на мир, и он хочет, чтобы Трамп услышал это послание, учитывая, что Украина приняла предложение Вашингтона о более продолжительном 30-дневном прекращении огня».