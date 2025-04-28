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Белый дом: у Трампа растет разочарование президентами Украины и России

Ведомости

Президент США Дональд Трамп все сильнее разочаровывается в президенте России Владимире Путине и президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя решение российского главы о перемирии на дни 80-летней годовщины Победы.

«Президент ясно дал понять, что он хочет видеть прежде всего постоянное прекращение огня», – подчеркнула она в ходе брифинга.

Левитт добавила, что обе стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из конфликта. По ее словам, встреча Трампа с Зеленским в Ватикане свидетельствует о его серьезной вовлеченности в процесс урегулирования.

28 апреля Путин объявил о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы – с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Решение было принято исходя из гуманитарных соображений. Так Россия заявляет о готовности к мирным переговорам без предварительных условий. РФ считает, что Украина должна последовать этому примеру.

19 апреля Путин объявлял 30-часовое пасхальное перемирие. Зеленский сразу после его объявления отверг предложение, но через три часа согласился с ним. По данным Минобороны, за время действия перемирия на Пасху Россия зафиксировала 4900 нарушений. Зеленский, в свою очередь, заявил о 2935 нарушениях со стороны российской стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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