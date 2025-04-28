Белый дом: у Трампа растет разочарование президентами Украины и России
Президент США Дональд Трамп все сильнее разочаровывается в президенте России Владимире Путине и президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя решение российского главы о перемирии на дни 80-летней годовщины Победы.
«Президент ясно дал понять, что он хочет видеть прежде всего постоянное прекращение огня», – подчеркнула она в ходе брифинга.
Левитт добавила, что обе стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из конфликта. По ее словам, встреча Трампа с Зеленским в Ватикане свидетельствует о его серьезной вовлеченности в процесс урегулирования.
28 апреля Путин объявил о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы – с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Решение было принято исходя из гуманитарных соображений. Так Россия заявляет о готовности к мирным переговорам без предварительных условий. РФ считает, что Украина должна последовать этому примеру.
19 апреля Путин объявлял 30-часовое пасхальное перемирие. Зеленский сразу после его объявления отверг предложение, но через три часа согласился с ним. По данным Минобороны, за время действия перемирия на Пасху Россия зафиксировала 4900 нарушений. Зеленский, в свою очередь, заявил о 2935 нарушениях со стороны российской стороны.