Белый дом: у Трампа растет разочарование президентами Украины и России

28 апреля Путин объявил о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы – с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Решение было принято исходя из гуманитарных соображений. Так Россия заявляет о готовности к мирным переговорам без предварительных условий. РФ считает, что Украина должна последовать этому примеру.