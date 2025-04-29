Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Мамаев курган

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Мамаев курганПрезидент России прибыл в Волгоград с рабочей поездкой
Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Волгоград. Он вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко возложил венки в зале Воинской славы на Мамаевом кургане, где находится вечный огонь, а по периметру на стенах расположены 34 символических красных знамени, на которых написаны имена 7200 воинов, погибших в ходе Сталинградской битвы. После этого главы государств возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова.
Первый обелиск на Мамаевом кургане появился еще в 1943 г. Тогда курган был одним из главных звеньев системы обороны Сталинградского фронта. Комплекс «Героям Сталинградской битвы» возводили с 1959 по 1967 г., руководил строительством архитектор Евгений Вучетич, военным консультантом выступал командующий 62-й армией Василий Чуйков. Сам Чуйков согласно завещанию похоронен на Мамаевом кургане рядом с воинами своей армии, которые погибли в Сталинградской битве.
Главный элемент комплекса «Героям Сталинградской битвы» – 85-метровая скульптура «Родина-мать зовет!». Также здесь есть площадь «Стоять насмерть», стены-руины, площадь Героев, площадь Скорби, зал Воинской славы. Еще на Мамаевом кургане есть воинское мемориальное кладбище, где похоронены более 35 000 защитников Сталинграда.
Кроме посещения Мамаева кургана Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде примут участие в международном форуме «Великое наследие – общее будущее», организованном парламентским собранием Союза России и Беларуси. По приглашению председателя Госдумы России Вячеслава Володина в форуме примут участие председатели парламентов стран СНГ, Вьетнама, Китая, КНДР, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии. Также в Волгограде запланированы двусторонние переговоры Путина и Лукашенко.
В дни 80-летия победы в Великой Отечественной войне Волгоград станет одним из основных городов, где пройдут торжества. Всего в регионе состоится около тысячи мероприятий, в том числе Парад Победы на площади Павших борцов. В праздничные дни на Мамаевом кургане будет аудиовизуальное представление «Свет Великой победы».