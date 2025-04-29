Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Мамаев курган

Первый обелиск на Мамаевом кургане появился еще в 1943 г. Тогда курган был одним из главных звеньев системы обороны Сталинградского фронта. Комплекс «Героям Сталинградской битвы» возводили с 1959 по 1967 г., руководил строительством архитектор Евгений Вучетич, военным консультантом выступал командующий 62-й армией Василий Чуйков. Сам Чуйков согласно завещанию похоронен на Мамаевом кургане рядом с воинами своей армии, которые погибли в Сталинградской битве.