Экс-премьер Польши: если Украина вступит в ЕС, вероятен Polexit

Экс-премьер также считает, что присоединение Украины к Евросоюзу создаст серьезные вызовы для польского сельского хозяйства и ускорит превращение Польши в плательщика-нетто в бюджет сообщества. «Произойдет перераспределение средств ЕС, поскольку Украина станет крупнейшей и одновременно самой бедной страной сообщества», – пояснил Миллер (цитата по ТАСС).