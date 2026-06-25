Экс-премьер Польши: если Украина вступит в ЕС, вероятен Polexit
Возможное вступление Украины в Евросоюз может усилить в Польше настроения в пользу выхода из объединения. Такое мнение высказал бывший премьер-министр страны Лешек Миллер в эфире радиостанции Radio Zet.
По его словам, поддержка идеи Polexit может вырасти, если польские граждане сочтут, что теряют финансирование, конкурентные преимущества и возможность эффективно отстаивать национальные интересы в рамках Евросоюза.
Экс-премьер также считает, что присоединение Украины к Евросоюзу создаст серьезные вызовы для польского сельского хозяйства и ускорит превращение Польши в плательщика-нетто в бюджет сообщества. «Произойдет перераспределение средств ЕС, поскольку Украина станет крупнейшей и одновременно самой бедной страной сообщества», – пояснил Миллер (цитата по ТАСС).
15 июня страны ЕС единогласно одобрили первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Речь идет о кластере «Основы», который охватывает вопросы верховенства права, функционирования демократических институтов, защиту прав человека и реформы государственного управления.
В Евросоюзе тогда заявили, что дальнейшее расширение объединения остается стратегическим выбором, способствующим укреплению мира, безопасности и процветания на европейском континенте.