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Новак сообщил о рассмотрении запрета на экспорт СУГ

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Правительство РФ рассматривает возможность ограничить до конца 2026 г. вывоз сжиженных углеводородных газов (СУГ) из России для компаний, которые не занимаются их производством. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.

«Решения нет еще, но в целом, с учетом текущей ситуации на рынке сжиженного углеводородного газа Минэнерго такую опцию рассматривает», – заявил Новак .

28 сентября Минэнерго РФ сообщило, что системного дефицита СУГ на внутреннем рынке России не наблюдается, массовых перебоев с поставками ведомство не фиксирует. В Минэнерго отметили, что не получали сообщений о массовых перебоях с поставками или нехватке СУГ для заправки бытовых баллонов и автотранспорта. Ведомство дополнило, что продолжает следить за ситуацией и взаимодействовать с участниками рынка.

1 сентября «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской группы «Петромаркет» писали, что экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ: пропан, бутан, изобутан и др.) из России в январе – июне 2026 г. увеличился на 16% к показателю первого полугодия прошлого года и достиг 2,16 млн т. Рост поставок был обеспечен существенным увеличением отгрузок в Китай и государства Средней Азии.

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