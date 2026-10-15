Новак сообщил о рассмотрении запрета на экспорт СУГ
Правительство РФ рассматривает возможность ограничить до конца 2026 г. вывоз сжиженных углеводородных газов (СУГ) из России для компаний, которые не занимаются их производством. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.
«Решения нет еще, но в целом, с учетом текущей ситуации на рынке сжиженного углеводородного газа Минэнерго такую опцию рассматривает», – заявил Новак .
28 сентября Минэнерго РФ сообщило, что системного дефицита СУГ на внутреннем рынке России не наблюдается, массовых перебоев с поставками ведомство не фиксирует. В Минэнерго отметили, что не получали сообщений о массовых перебоях с поставками или нехватке СУГ для заправки бытовых баллонов и автотранспорта. Ведомство дополнило, что продолжает следить за ситуацией и взаимодействовать с участниками рынка.
1 сентября «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской группы «Петромаркет» писали, что экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ: пропан, бутан, изобутан и др.) из России в январе – июне 2026 г. увеличился на 16% к показателю первого полугодия прошлого года и достиг 2,16 млн т. Рост поставок был обеспечен существенным увеличением отгрузок в Китай и государства Средней Азии.