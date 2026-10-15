Новак сообщил о рассмотрении запрета на экспорт СУГ

28 сентября Минэнерго РФ сообщило, что системного дефицита СУГ на внутреннем рынке России не наблюдается, массовых перебоев с поставками ведомство не фиксирует. В Минэнерго отметили, что не получали сообщений о массовых перебоях с поставками или нехватке СУГ для заправки бытовых баллонов и автотранспорта. Ведомство дополнило, что продолжает следить за ситуацией и взаимодействовать с участниками рынка.