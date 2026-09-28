Минэнерго заявило об отсутствии системного дефицита СУГ в России

Как писали «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской группы «Петромаркет», экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ; пропан, бутан, изобутан и др.) из России в январе – июне 2026 г. увеличился на 16% к показателю первого полугодия прошлого года и достиг 2,16 млн т. Рост поставок был обеспечен существенным увеличением отгрузок в Китай и государства Средней Азии. Экспорт в КНР в первом полугодии этого года вырос в 2,3 раза в годовом выражении до 810 900 т, в страны Средней Азии (без Афганистана) – в 1,9 раза до 497 800 т. В общей сложности в страны Азии (включая Турцию, Грузию и Армению) в январе – июне 2026 г. было поставлено 2,12 млн т СУГ, что в 1,8 раза превышает показатель первого полугодия прошлого года.