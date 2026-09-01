Россия увеличила экспорт СУГ в первом полугодии на 16%Поставки в Китай выросли более чем вдвое, а доля европейского рынка в общем объеме поставок снизилась до 2%
Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ; пропан, бутан, изобутан и др.) из России в январе – июне 2026 г. увеличился на 16% к показателю первого полугодия прошлого года и достиг 2,16 млн т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».
Рост поставок был обеспечен существенным увеличением отгрузок в Китай и государства Средней Азии. Экспорт в КНР в первом полугодии этого года вырос в 2,3 раза в годовом выражении до 810 900 т, в страны Средней Азии (без Афганистана) – в 1,9 раза до 497 800 т.
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