Россия увеличила экспорт СУГ в первом полугодии на 16%

Рост поставок был обеспечен существенным увеличением отгрузок в Китай и государства Средней Азии. Экспорт в КНР в первом полугодии этого года вырос в 2,3 раза в годовом выражении до 810 900 т, в страны Средней Азии (без Афганистана) – в 1,9 раза до 497 800 т.