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Россия увеличила экспорт СУГ в первом полугодии на 16%

Поставки в Китай выросли более чем вдвое, а доля европейского рынка в общем объеме поставок снизилась до 2%
Василий Милькин
Ведомости
Ведомости

Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ; пропан, бутан, изобутан и др.) из России в январе – июне 2026 г. увеличился на 16% к показателю первого полугодия прошлого года и достиг 2,16 млн т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».

Рост поставок был обеспечен существенным увеличением отгрузок в Китай и государства Средней Азии. Экспорт в КНР в первом полугодии этого года вырос в 2,3 раза в годовом выражении до 810 900 т, в страны Средней Азии (без Афганистана) – в 1,9 раза до 497 800 т.

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