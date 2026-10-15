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Суд взыскал 34 млрд рублей с владельцев танкеров, затонувших в 2024 году

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

С владельцев танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе в 2024 г., взыскали 34,2 млрд руб. Иск Минприроды Краснодарского края одобрил Арбитражный суд региона, передает «Интерфакс».

Ответчиками выступили ЗАО «Волгатранснефть», ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама шиппинг». Они являлись владельцами танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». С них также взыскали 30,73 млн руб. убытков, причиненных бюджету Краснодарского края.

Таким образом, арбитраж удовлетворил иск в полном объеме.

Крушение танкеров произошло в декабре 2024 г. в Керченском проливе. Это привело к разливу топлива, от мазута пострадала местная рыба, птицы и берега Анапы и Керчи. На фоне этого были введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд руб.

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