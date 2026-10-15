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Positive Technologies передала разбор киберинцидентов ИИ-моделям

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Positive Technologies перевела обработку киберинцидентов на новый каскад ИИ-моделей MaxPatrol O2, который закрывает 68% киберинцидентов за 15-20 секунд. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

Как отметила Positive Technologies, в остальных случаях ИИ-агент анализирует инциденты и менее чем за 15 минут передает специалистам центра мониторинга (SOC) заключение с объяснением.

«ИИ в MaxPatrol O2 не только реагирует на вредоносные действия быстрее человека, но и строит гипотезы о поведении атакующих», – заявил руководитель продукта MaxPatrol O2 Дмитрий Васильев.

Сначала алгоритмы машинного обучения отсеивают ложные срабатывания. Затем ИИ-агент проверяет более сложные случаи по данным из разных источников, формирует вывод и готовит отчет, по которому аналитик может проверить решение. В дальнейшем компания планирует повысить автономность системы и сократить долю инцидентов, требующих ручного разбора, до 10%.

12 октября «Ведомости» со ссылкой на исследования Positive Technologies писали, что в III квартале 2026 г. количество попыток вторжений с использованием ИИ выросло примерно в 5 раз относительно II квартала 2026 г. и достигло 1,7 млн. В результате доля атак с использованием ИИ в общем объеме угроз выросла с 1,1 до 5,6%.

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