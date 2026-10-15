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Главная / Инвестиции /

«Росвексель» начал выкупать золотые слитки у частных лиц

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Росвексель» запустил сервис по выкупу инвестиционного золота у физических лиц, сообщается в Telegram-канале цифровой платформы.

Чтобы продать инвестиционное золото, необходимо оставить заявку на сайте «Росвекселя» и назначить дату подписания договора купли-продажи. Воспользоваться услугой могут владельцы слитков, приобретенных не только у самого «Росвекселя», но и в других организациях. Специалисты банка-партнера оценят документы, в числе которых сертификат качества, а также проверяют соответствие самого золота установленным требованиям.

По словам генерального директора компании Османа Кабалоева, внедрение такой услуги является логичным продолжением запуска так называемого «Золотого сертификата», в основе которого лежит простой вексель. При погашении векселя, клиент может выбрать получение физического золотого слитка вместо внесенных денежных средств. «Росвекселю» необходим был механизм, который позволил бы человеку продать полученное золото.

19 мая стало известно, что правительство РФ и группа А7 запустили цифровую платформу для розничных инвестиций в физическое золото «Росвексель». Проект реализуется в соответствии с распоряжением правительства № 3216-р, принятым в ноябре 2025 г. В капитале платформы государству принадлежит 15%, еще 85% – А7. Ее технологическую основу формируют инфраструктура А7 и банка ПСБ, включая банковскую архитектуру, инструменты контроля, регулирования и защиты данных.

По словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, запуск платформы связан с задачей формирования в России полноценного внутреннего рынка золота для частных инвесторов. 

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