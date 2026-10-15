«Росвексель» начал выкупать золотые слитки у частных лиц

Чтобы продать инвестиционное золото, необходимо оставить заявку на сайте «Росвекселя» и назначить дату подписания договора купли-продажи. Воспользоваться услугой могут владельцы слитков, приобретенных не только у самого «Росвекселя», но и в других организациях. Специалисты банка-партнера оценят документы, в числе которых сертификат качества, а также проверяют соответствие самого золота установленным требованиям.