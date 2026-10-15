«Русгидро» и Вьетнам могут подписать контракт о модернизации ГЭС в республике
«Русгидро» и Вьетнам в 2027 г. могут подписать контракт о совместной модернизации гидроэлектростанций (ГЭС) в республике. Об этом сообщил ТАСС замгендиректора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству группы Сергей Мачехин в кулуарах РЭН-2026.
«Предполагалось, что оно [соглашение] будет подписано здесь, на РЭН, но, к сожалению, перенеслось в связи с изменением дат проведения межправкомиссии России и Вьетнама. <…> Все, о чем я говорил, будет закреплено официальным соглашением. Будет определен перечень объектов, порядок проведения обследований и всего остального», – сказал Мачехин.
14 октября глава «Русгидро» Виктор Хмарин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что компания по итогам года выплатит 166 млрд руб. налога. В ближайшие годы, по его словам, группа ожидает двукратного увеличения этой суммы в связи с вводом новых объектов генерации.
Чистая прибыль группы «Русгидро» за первое полугодие по МСФО составила 60,07 млрд руб., что в 1,9 раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Выручка с учетом государственных субсидий увеличилась на 19,6% год к году до 428,25 млрд руб. Отдельно выручка выросла на 18,9% до 387,15 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности выросла на 55,9% до 115,9 млрд руб. Показатель EBITDA составил 149,9 млрд руб.
Финансовый долг группы с начала года вырос на 8,8% до 883 млрд руб. в связи с реализацией масштабной инвестиционной программы, отметили в «Русгидро». Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,98х.