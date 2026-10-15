«Русгидро» и Вьетнам могут подписать контракт о модернизации ГЭС в республике

«Предполагалось, что оно [соглашение] будет подписано здесь, на РЭН, но, к сожалению, перенеслось в связи с изменением дат проведения межправкомиссии России и Вьетнама. <…> Все, о чем я говорил, будет закреплено официальным соглашением. Будет определен перечень объектов, порядок проведения обследований и всего остального», – сказал Мачехин.