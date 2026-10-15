В России запретят P2P-сделки с криптовалютой c июля 2027 года
В России с 1 июля 2027 г. запретят проводить сделки с криптовалютой напрямую между физическими лицами (P2P). Об этом говорится в разъяснениях Банка России, опубликованных на сайте регулятора.
Согласно позиции ЦБ, после этой даты прямые сделки между гражданами без участия организаций, обеспечивающих обращение цифровых валют, не будут входить в перечень разрешенных операций
С 1 сентября физические лица, индивидуальные предприниматели и компании получили право проводить внешнеэкономические сделки с криптовалютой. Однако внутри страны платежи в цифровой валюте по-прежнему запрещены.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России 4 августа. Документ признает цифровые валюты имуществом и вводит общие требования к их обороту.
В конце 2025 г. ЦБ подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке, предложив допустить к операциям с ними квалифицированных и неквалифицированных инвесторов на разных условиях.