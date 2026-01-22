Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Минфин поддержал предложения Банка России по регулированию крипторынка

Ведомости

Министерство финансов РФ поддерживает предложения Центробанка по регулированию крипторынка в стране. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков.

«Мы изначально подходили к этому вопросу с тем, чтобы комплексно регулировать отрасль. Поэтому долгое время мы шли итерациями от экспериментального регулирования, регулирования майнинговой отрасли, отдельных частей», – уточнил Чебесков.

По его словам, сейчас все готовы на комплексное регулирование, которое позволит иметь российскую криптоинфраструктуру и участвовать в инвестировании широкому кругу лиц.

23 декабря 2025 г. Банк России подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и передал предложения по изменению законодательства в правительство. Он считает, что криптовалюты являются высокорискованным инструментом и инвесторы должны осознавать вероятность потери вложенных средств.

В то же время регулятор готов допустить до операций с ними квалифицированных и неквалифицированных инвесторов на разных условиях. Неквалифицированные инвесторы смогут купить наиболее ликвидные криптовалюты. Операции будут возможны после прохождения тестирования и в размере не более 300 000 руб. в год через одного посредника.

13 января 2026 г. председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о подготовке законопроекта, который выведет криптовалюты из особого финансового регулирования.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её