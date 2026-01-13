Аксаков: криптовалюты станут обычным явлением для россиян

23 декабря 2025 г. Банк России подготовил концепцию регулирования криптовалют на рынке России и передал свои предложения по изменению законодательства в правительство. По мнению регулятора, криптовалюты остаются высокорискованным инструментом, и инвесторам нужно осознавать вероятность потери вложенных средств. При этом он готов допустить до операций с ними квалифицированных и неквалифицированных инвесторов на разных условиях.