Аксаков: криптовалюты станут обычным явлением для россиян
Законопроект, который выведет криптовалюты из особого финансового регулирования, уже подготовлен. Документ будет способствовать тому, чтобы использование цифровой валюты стало обычным явлением в жизни граждан России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире «России 24».
Аксаков выразил мнение, что реформы нижней палаты парламента обеспечат мощный толчок для развития криптоотрасли, сфера будет регулироваться российским законодательством. Профессиональные участники финансового рынка смогут без ограничений работать на рынке, неквалифицированные инвесторы также получат доступ к нему, но с ограничениями.
23 декабря 2025 г. Банк России подготовил концепцию регулирования криптовалют на рынке России и передал свои предложения по изменению законодательства в правительство. По мнению регулятора, криптовалюты остаются высокорискованным инструментом, и инвесторам нужно осознавать вероятность потери вложенных средств. При этом он готов допустить до операций с ними квалифицированных и неквалифицированных инвесторов на разных условиях.
Неквалифицированные инвесторы смогут покупать наиболее ликвидные криптовалюты. Операции будут возможны после прохождения тестирования и в пределах лимита – не более 300 000 руб. в год через одного посредника.