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Главная / Политика /

Пашинян: электросети Армении станут государственной собственностью

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Электрические сети Армении» (ЭСА), принадлежащая главе группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну, перейдет в государственную собственность, после чего ее передадут под управление международного оператора. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства, передает Armenia Today.

Кабмин принял решение признать 100% акций ЭСА объектом преобладающего общественного интереса. Это создает правовую основу для последующего отчуждения компании в пользу государства.

«Наш план в том, что компания ЭСА этим решением становится государственной собственностью, которая затем будет передана в управление международной топ-компании или группе компаний», – заявил Пашинян.

Премьер связал решение с проводимой правительством политикой возвращения имущества, которое власти считают незаконным. Согласно проекту постановления, завершить процедуру отчуждения акций планируется до 1 октября 2027 г. Собственникам предусмотрена компенсация по рыночной стоимости.

18 сентября заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что действия армянских властей в отношении ЭСА фактически представляют собой рейдерский захват. Он связал национализацию компании с политическим противостоянием Пашиняна и Карапетяна.

8 июля 2025 г. президент Армении Ваагн Хачатурян подписал законы, позволяющие национализировать ЭСА. Поправки предусматривают возможность назначения временного управляющего при выявлении нарушений в деятельности компании. Карапетян выступает против национализации.

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