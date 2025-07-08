Президент Армении подписал законы для национализации «Электросетей Армении»
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал законы, позволяющие национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну. Об этом говорится в сообщении на сайте армянского главы государства.
Согласно предложенным изменениям, если компания добровольно откажется от лицензии, комиссия по урегулированию общественных услуг сможет обязать юрлицо продолжать деятельность или передать ее временному управляющему. Более того, после начала административного производства глава комиссии сможет самостоятельно назначить временного управляющего, которому будут переданы все полномочия исполнительного органа. Председатель комиссии получит право утвердить программу для устранения нарушений, созывать заседания высшего органа управления компании, инициировать изменения в уставе и замену членов органов управления.
В случае принятия решения о продаже компании, правительство, согласно предлагаемым поправкам, получит преимущественное право на ее приобретение. Стоимость покупки компании не должна превышать ее рыночную стоимость, которая определяется в соответствии с законом «Об оценочной деятельности», говорится в документе.
Уголовное дело против Карапетяна было возбуждено после того, как бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. 17 июня в его доме прошли обыски, а на следующий день Самвела Карапетяна арестовали на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Бизнесмен не признает вину, его адвокат Лиана Гаспарян считает незаконным судебное решение.
4 июля предприниматель подал в суд на депутатов парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Арсена Торосяна и Айка Конджоряна. Бизнесмен потребовал публичного опровержения и извинений за клеветнические заявления.
Днем ранее парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать «Армянские электрические сети», принадлежащие Карапетяну. «За» проголосовали 65 депутатов, против выступили 27 парламентариев, еще один воздержался.