Президент Армении подписал законы для национализации «Электросетей Армении»

Уголовное дело против Карапетяна было возбуждено после того, как бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. 17 июня в его доме прошли обыски, а на следующий день Самвела Карапетяна арестовали на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Бизнесмен не признает вину, его адвокат Лиана Гаспарян считает незаконным судебное решение.