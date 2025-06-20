Почему Пашинян ополчился на российского миллиардера Карапетяна

Сразу после вынесения судом решения Карапетян поблагодарил своих сторонников, собравшихся у здания суда, и пообещал, что он останется «верен армянскому народу» и Армянской апостольской церкви (ААЦ) и никакое решение не сможет «сбить его с пути». Заявление бизнесмена зачитал его адвокат. Самвел Карапетян вместе с его братом Кареном были задержаны в его доме в Ереване поздно ночью 18 июня и доставлены в следственный комитет, сообщило издание Armenia Today. До этого силовики провели в его жилище обыск, а после задержали порядка 50 человек, собравшихся возле дома миллиардера. Поводом для следственных действий против российского бизнесмена стали его слова поддержки в адрес ААЦ, произнесенные им накануне во время посещения резиденции ААЦ в Эчмиадзине. В интервью News.am он сказал, что «небольшая группа», забыв тысячелетнюю историю Армении и церкви, устроила нападки на ААЦ.