Почему Пашинян ополчился на российского миллиардера Карапетяна

Почему Пашинян ополчился на российского миллиардера КарапетянаЕго обвиняют в призывах к захвату власти за защиту католикоса
Российский миллиардер Самвел Карапетян отправлен в новый СИЗО «Армавир» в Ереване, сообщило 19 июня агентство «Sputnik Армения». Суд в Ереване арестовал Карапетяна вечером 18 июня сроком на два месяца через сутки после его поддержки Армянской церкви в конфликте с премьер-министром Николом Пашиняном. Следственный комитет Армении предъявил ему обвинение в публичных призывах к захвату власти. Кроме этого, власти готовятся национализировать его «Электрические сети Армении». Сам Карапетян не признает вину, а защита считает обвинения абсурдными и незаконным.
Сразу после вынесения судом решения Карапетян поблагодарил своих сторонников, собравшихся у здания суда, и пообещал, что он останется «верен армянскому народу» и Армянской апостольской церкви (ААЦ) и никакое решение не сможет «сбить его с пути». Заявление бизнесмена зачитал его адвокат. Самвел Карапетян вместе с его братом Кареном были задержаны в его доме в Ереване поздно ночью 18 июня и доставлены в следственный комитет, сообщило издание Armenia Today. До этого силовики провели в его жилище обыск, а после задержали порядка 50 человек, собравшихся возле дома миллиардера. Поводом для следственных действий против российского бизнесмена стали его слова поддержки в адрес ААЦ, произнесенные им накануне во время посещения резиденции ААЦ в Эчмиадзине. В интервью News.am он сказал, что «небольшая группа», забыв тысячелетнюю историю Армении и церкви, устроила нападки на ААЦ.
Речь идет о конфликте между ААЦ и премьер-министром Армении Пашиняном, который обострился в конце мая после серии оскорбительных публикаций армянского премьера в соцсетях в адрес армянских служителей церкви. По его словам, многие священники, включая католикоса ААЦ Гарегина II, не соблюдают обет безбрачия и должны оставить свою службу. В свою очередь, церковь периодически критикует политику нынешних властей и призывает к отставке армянского премьера.
После задержания в своем заявлении, опубликованном на странице руководителя пресс-службы офиса «Ташир» Зары Аджемян в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Карапетян сообщил, что его преследование доказывает несостоятельность нынешних армянских властей. Он поблагодарил сторонников и заверил, что никогда не откажется от своих принципов и ценностей, так как «в их основе – сама Армения». Позже ААЦ в своем заявлении призвала армянские власти прекратить преследование российского предпринимателя, а «позорное» решение суда назвала ударом не только по репутации церкви, но и по международному имиджу Армении.
Кто такой Самвел Карапетян
Карапетян решил воспользоваться нынешним кризисом в отношениях между властью и церковью для своих политических целей, полагает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. По его словам, у российского бизнесмена всегда были политические амбиции в Армении и в то же время он сильно недоволен политикой Пашиняна. «Поток брани армянского премьера в соцсетях в адрес ААЦ, арест бизнесмена за высказывание личного мнения – показатель отсутствия правового начала в этом процессе. Более того, сегодня официальная пропаганда активно пытается связать Карапетяна с Кремлем и называет бизнесмена тараном для смещения Пашиняна», – заметил эксперт. В политическом пространстве Армении остается много незанятых свободных ниш, говорит Микаэлян. Карапетян пытается занять это поле, учитывая высокий процент граждан, недовольных политикой Пашиняна, отмечает политолог: «И по правде говоря, своими неадекватными действиями власти делают лишь рекламу бизнесмену».
На фоне обысков и задержания Карапетяна Пашинян также освободил от занимаемой должности директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армена Абазяна, который занимал свой пост с ноября 2020 г. Позже на брифинге в парламенте Пашинян это решение объяснил тем, что бывшему руководителю СНБ пора отдохнуть. По данным газеты «Грапарк», увольнение Абазяна, вероятно, было связано с тем, что он не захотел устраивать «маски-шоу» во дворе дома Карапетяна и «укладывать его на асфальт».
Одновременно Пашинян на брифинге также объявил о подготовке правящей партией «Гражданский договор» законопроекта о национализации «Электрические сети Армении» (ЭСА), принадлежащей группе компании «Ташир». К такому решению он, по его словам, он пришел во время посещения армянских регионов, где он, как утверждает, зафиксировал «почти энергетический кризис». Такое состояние, по его мнению, ЭСА намеренно создала в стране, чтобы впоследствии вызвать общественное недовольство и политический кризис. Пашинян добавил, что поручил подчиненным задачу разобраться с ситуацией вокруг компании и определить, должна ли она возместить ущерб государству либо быть просто национализирована.
Незадолго до брифинга о планах национализации ЭСА Пашинян также писал на своей странице в Facebook. По его словам, владельцы компании «не считают ее своей» и им «нет дела до этого стратегически важного предприятия, его потребителей и сотрудников». «Это [национализация] произойдет быстро, и я призываю всех сотрудников ЭСА добросовестно выполнять свои должностные обязанности. После национализации добросовестность будет учтена», – добавил он.
Группа «Ташир» приобрела ЭСА у российской «Интер РАО» в сентябре 2015 г. после масштабных протестов в Ереване, связанных с ростом тарифов на электроэнергию. В 2024 г. в интервью Armenia Today Карапетян рассказал, что на момент приобретения компании работа ЭСА была полностью парализована. По его словам, предыдущие владельцы «десятилетия не выделяли ни копейки на модернизацию» электросетей, поэтому его компании с 2016 г. пришлось потратить около $680 млн только на модернизацию и около $150–200 млн на создание новых мощностей.
По мнению Микаэляна, арест российского миллиардера, скорее всего, окажет негативное влияние на российско-армянские отношения. Карапетян – крупный субъект в российском бизнесе, поэтому Москва не может на это не отреагировать и по политическим каналам, вероятно, будет настаивать на его освобождении, полагает эксперт.
Сразу после ареста представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва следит за ситуацией вокруг Карапетяна, и пообещала оказать ему необходимое содействие, чтобы соблюсти все его законные права.