В США произошел сбой в работе сервисов Apple
Сбой в работе сервисов Apple произошел в США – больше всего жалоб поступило на работу платежного сервиса Apple Pay. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
По данным сервиса, вечером 17 ноября число сообщений о проблемах с Apple выросло. В 20:18 мск было зафиксировано 2218 жалоб.
О неполадках в работе сервисов Apple также сообщают пользователи из России, следует из данных портала Downdetector. На пике число жалоб достигло 87. Пользователи сообщают о проблемах с подключением к серверам, входом в учетные записи и работой приложений.
Согласно статистике, 46% сообщений связаны с общими сбоями в работе сервисов Apple, 29% – с неполадками мобильного приложения, еще 16% – с проблемами личного кабинета.
17 ноября также произошел массовый сбой в работе хостинг-провайдера Timeweb. Пользователи указывали на сбой сайта и мобильного приложения, а также проблемы с личным кабинетом. Жалобы поступали из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Ленинградской и Самарской областей.