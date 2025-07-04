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Самвел Карапетян подал иск о клевете против депутатов правящей партии Армении

Ведомости

Армянский предприниматель Самвел Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Арсена Торосяна и Айка Конджоряна с требованием публичного опровержения и извинений за клеветнические заявления. Об этом сообщает «РИА Новости».

Карапетян требует, чтобы парламентарии опровергли свои заявления о его якобы связях с российской ФСБ и противоправной экономической деятельности. Истец настаивает, что «эти сведения являются клеветническими, ложными и необоснованными».

Он требует взыскать с каждого из ответчиков по 9 млн драмов ($24 000) в качестве компенсации за причиненный моральный вред и клевету. Также в иске указано требование возместить судебные издержки, включая государственную пошлину и гонорары адвокатов.

18 июня суд в Ереване арестовал главу компании «Ташир групп» Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Карапетян не признает вину, а его адвокат Лиана Гаспарян считает судебное решение незаконным. Предприниматель до задержания, которое произошло 17 июня, выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.

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