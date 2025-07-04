Самвел Карапетян подал иск о клевете против депутатов правящей партии Армении

18 июня суд в Ереване арестовал главу компании «Ташир групп» Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Карапетян не признает вину, а его адвокат Лиана Гаспарян считает судебное решение незаконным. Предприниматель до задержания, которое произошло 17 июня, выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.