Карапетян обвинил власти Армении в расколе общества

18 июня суд в Ереване арестовал предпринимателя на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Карапетян не признает вину, а его адвокат Лиана Гаспарян считает судебное решение незаконным. Защита планирует обжаловать арест и направить апелляции во все возможные инстанции.