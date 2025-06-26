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Карапетян обвинил власти Армении в расколе общества

Ведомости

Армянские власти раскололи общество в республике. Об этом заявил арестованный в Армении глава компании «Ташир групп» Самвел Карапетян. Его слова приводит представительство бизнесмена.

«Что удалось нынешним властям? Удалось расколоть страну на “черных” и “белых”. Героев, генералов, ученых, – всю элиту причислили к лагерю “черных”. Одних представили как взяточников, других – как никчемных для общества. Множество предпринимателей оказалось в числе “черных”, против многих возбудили сотни незаконных уголовных дел», – говорится в сообщении.

По его словам, «жесткий репрессивный аппарат» в республике превратился в самый используемый инструмент, подрывающий основы внутренней стабильности страны. Он считает, что именно с разделений «начался наш самый тяжелый период». Карапетян заявил, что «скоро вместе положим конец расколу».

18 июня суд в Ереване арестовал предпринимателя на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Карапетян не признает вину, а его адвокат Лиана Гаспарян считает судебное решение незаконным. Защита планирует обжаловать арест и направить апелляции во все возможные инстанции.

Предприниматель до задержания, которое произошло 17 июня, выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. Вместе с ним было задержано около 45 сторонников Карапетяна, по сообщению его брата.

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