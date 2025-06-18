Чем известен Самвел Карапетян

Отношения армянских властей с ААЦ ухудшились еще после окончания второй карабахской войны в ноябре 2020 г., после которой католикос Гарегин II обвинил Пашиняна в поражении армянской армии и призвал к его отставке. При этом сам премьер был настроен на подчинение ААЦ с первых дней после прихода его к власти в 2018 г., отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты. В конце мая Пашинян раскритиковал ААЦ сначала за превращение церквей в «чуланы», а чуть позже обвинил в нарушении священнослужителями и самим католикосом обета безбрачия.