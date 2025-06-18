Чем известен Самвел Карапетян

Чем известен Самвел КарапетянПротив миллиардера в Армении возбуждено уголовное дело
В Армении возбуждено уголовное дело в отношении миллиардера, основателя и президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. 17 июня в его доме прошли обыски, а в ночь на 18 июня бизнесмена вместе с братом Кареном увезли на полицейской машине в сопровождении силовиков. Перед этим миллиардер выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ), которая находится в конфликте с премьер-министром республики Николом Пашиняном.
Предпринимателю предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти, сообщил один из его адвокатов Армен Фероян. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следственный комитет Армении ходатайствовал об аресте Карапетяна. Бизнесмен свою вину не признает.
Самвел Карапетян родился 18 августа 1965 г. в небольшом городе Калинино (в 1990-е по инициативе бизнесмена был переименован в Ташир) Армянской ССР. Его отец был директором школы, а мать – учителем английского языка. В 1986 г. окончил машиностроительный факультет Ереванского политехнического института. После учебы вернулся в родной город, где устроился работать главным технологом завода эмальпосуды, а вскоре стал его директором. В 1989 г. Карапетян создал многопрофильный кооператив «Зенит» по производству резинотехнических, металлических и швейных изделий. Вскоре после этого он купил завод, который возглавлял, превратив его в кооператив.
В начале 90-х Карапетян переехал в Россию, сначала – в Липецк, поскольку «регион и люди были хорошо знакомы» из-за сотрудничества его кооператива с Новолипецким металлургическим комбинатом. Позднее перебрался в Москву, а потом – в Калугу. Заработанные в Армении деньги он расходовал на приобретение активов в России.
В 1999 г. основал промышленно-строительную группу компаний «Ташир», которая к настоящему моменту является одним из крупнейших застройщиков и девелоперов России, объединяет 200 компаний разного профиля, в которых работают порядка 45 000 сотрудников. Всего в портфель «Ташира» входит 53 объекта недвижимости общей площадью порядка 2,5 млн кв. м. Среди активов группы – сеть из 17 ТРЦ «РИО», Фора-банк, заводы по производству железобетонных, алюминиевых и стальных изделий, строительного кирпича, «Электрические сети Армении» и др.
В 2003 г. Карапетян получил степень кандидата, а в 2008 г. – доктора экономических наук. В 2012 г. он был награжден орденом Русской православной церкви Славы и Чести II степени за вклад в восстановление кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца. В 2015 г. занимавший тогда пост президента Армении Серж Саргсян наградил Карапетяна орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за активное содействие работам по организации и проведению мероприятий, приуроченных к столетней годовщине геноцида армян. В 2024 г. он был награжден высшим орденом Армянской апостольской церкви за вклад в восстановительные работы, проведенные в кафедральном соборе Святого Эчмиадзина.
Отношения армянских властей с ААЦ ухудшились еще после окончания второй карабахской войны в ноябре 2020 г., после которой католикос Гарегин II обвинил Пашиняна в поражении армянской армии и призвал к его отставке. При этом сам премьер был настроен на подчинение ААЦ с первых дней после прихода его к власти в 2018 г., отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты. В конце мая Пашинян раскритиковал ААЦ сначала за превращение церквей в «чуланы», а чуть позже обвинил в нарушении священнослужителями и самим католикосом обета безбрачия.
Карапетян 17 июня посетил Эчмиадзин, где публично поддержал Армянскую церковь, назвав действия политического руководства республики «нападением». «Если же политики не добьются успеха, то мы поучаствуем во всем этом по-своему», – сказал он. Пашинян в ответ пригрозил «приструнить распутных священнослужителей» и их «распутных благотворителей». Апостольская церковь осудила преследование Карапетяна, назвав его политическим.