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В Армении против бизнесмена Самвела Карапетяна возбуждено уголовное дело

Ведомости

В Армении возбудили уголовное дело против бизнесмена Самвела Карапетяна, владельца компании «Ташир групп». Об этом сообщает армянское издание News.am. Материалы дела переданы в следственный комитет.

17 июня в доме Карапетяна прошли обыски, а ночью 18 июня бизнесмена вместе с братом Кареном увезли на полицейской машине в сопровождении силовиков. Перед этим предприниматель выступил в защиту Армянской Апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. В день обысков у дома Карапетяна собрались его сторонники. Брат бизнесмена сообщал, что были задержаны 45 человек. Пашинян назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей.

18 июня Пашинян освободил Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности страны. Выполнять эти обязанность временно будет замдиректора Службы Андраник Симонян.

29 мая Пашинян охарактеризовал церкви как «чуланы, заваленные мусором», а через день разместил в соцсети резкий пост в адрес ААЦ и ее высших иерархов, обвинив одного из архиепископов в распущенности. 9 июня премьер прямо обвинил в нарушении целибата Католикоса всех армян Гарегина II.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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