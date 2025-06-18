В Армении против бизнесмена Самвела Карапетяна возбуждено уголовное дело
17 июня в доме Карапетяна прошли обыски, а ночью 18 июня бизнесмена вместе с братом Кареном увезли на полицейской машине в сопровождении силовиков. Перед этим предприниматель выступил в защиту Армянской Апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. В день обысков у дома Карапетяна собрались его сторонники. Брат бизнесмена сообщал, что были задержаны 45 человек. Пашинян назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей.
18 июня Пашинян освободил Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности страны. Выполнять эти обязанность временно будет замдиректора Службы Андраник Симонян.
29 мая Пашинян охарактеризовал церкви как «чуланы, заваленные мусором», а через день разместил в соцсети резкий пост в адрес ААЦ и ее высших иерархов, обвинив одного из архиепископов в распущенности. 9 июня премьер прямо обвинил в нарушении целибата Католикоса всех армян Гарегина II.