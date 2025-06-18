Пашинян заявил о намерении отобрать у Карапетяна электросети Армении

17 июня в доме Карапетяна прошли обыски, а ночью 18 июня бизнесмен вместе с братом Кареном уехал на полицейской машине в сопровождении силовиков. Перед этим предприниматель выступил в защиту Армянской Апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. В день обысков у дома Карапетяна собрались его сторонники. Брат бизнесмена сообщал, что были задержаны 45 человек. Пашинян назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей.