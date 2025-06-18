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Бизнесмен Карапетян и его брат уехали с полицейскими

Ведомости

Российский бизнесмен, глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян покинул свой дом в Ереване. Вместе с братом Кареном он сел в полицейскую машину, сообщает «Sputnik Армения».

Уточняется, что братья Карапетяны вышли из дома в районе 03:00 18 июня в сопровождении двух силовиков.

«Я буду рядом с церковью, с нашим народом, как бы ни пытались меня очернить... Все будет хорошо. Народ свое слово скажет, они поймут, что ошибались», – заявил Карапетян прессе перед тем, как сесть в машину.

17 июня в доме Карапетяна прошли обыски. Перед этим он выступил с заявлением в защиту Армянской Апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей. Вечером того же дня сторонники Карапетяна собрались у его дома, а его брат Карен демонстративно сел у здания, чтобы его задержали вместе с бизнесменом. Брат бизнесмена сообщал, что полиция задержала 45 человек – всех, «кого поймали у ворот дома».

Sputnik писал, что 29 мая Пашинян назвав церкви «чуланами, заваленными мусором», а спустя день разместил в соцсети резкий пост в адрес ААЦ и ее высших иерархов, обвинив одного из архиепископов в распущенности. 9 июня премьер-министр Армении прямо обвинил Католикоса всех армян Гарегина II в нарушении целибата. По его словам, у Католикоса якобы есть ребенок и при необходимости он готов это доказать. Премьер заявил, что Католикос должен оставить пост, и призвал верующих объединиться и «освободить патриаршую резиденцию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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