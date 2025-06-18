Бизнесмен Карапетян и его брат уехали с полицейскими

17 июня в доме Карапетяна прошли обыски. Перед этим он выступил с заявлением в защиту Армянской Апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей. Вечером того же дня сторонники Карапетяна собрались у его дома, а его брат Карен демонстративно сел у здания, чтобы его задержали вместе с бизнесменом. Брат бизнесмена сообщал, что полиция задержала 45 человек – всех, «кого поймали у ворот дома».