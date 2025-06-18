Бизнесмен Карапетян и его брат уехали с полицейскими
Российский бизнесмен, глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян покинул свой дом в Ереване. Вместе с братом Кареном он сел в полицейскую машину, сообщает «Sputnik Армения».
Уточняется, что братья Карапетяны вышли из дома в районе 03:00 18 июня в сопровождении двух силовиков.
«Я буду рядом с церковью, с нашим народом, как бы ни пытались меня очернить... Все будет хорошо. Народ свое слово скажет, они поймут, что ошибались», – заявил Карапетян прессе перед тем, как сесть в машину.
17 июня в доме Карапетяна прошли обыски. Перед этим он выступил с заявлением в защиту Армянской Апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей. Вечером того же дня сторонники Карапетяна собрались у его дома, а его брат Карен демонстративно сел у здания, чтобы его задержали вместе с бизнесменом. Брат бизнесмена сообщал, что полиция задержала 45 человек – всех, «кого поймали у ворот дома».
Sputnik писал, что 29 мая Пашинян назвав церкви «чуланами, заваленными мусором», а спустя день разместил в соцсети резкий пост в адрес ААЦ и ее высших иерархов, обвинив одного из архиепископов в распущенности. 9 июня премьер-министр Армении прямо обвинил Католикоса всех армян Гарегина II в нарушении целибата. По его словам, у Католикоса якобы есть ребенок и при необходимости он готов это доказать. Премьер заявил, что Католикос должен оставить пост, и призвал верующих объединиться и «освободить патриаршую резиденцию».