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МВД Армении провело обыски в доме бизнесмена Самвела Карапетяна

Ведомости

Подразделение криминальной полиции МВД Армении провело обыски в доме главы группы «Ташир», российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщает «Sputnik Aрмения».

По данным интернет-СМИ, в ходе оперативных действий сотрудники полиции задержали 20 человек. Официальный представитель компании «Ташир» рассказал «Ведомостям», что самого Карапетяна в их числе нет, он находится у себя дома.

«Я буду бороться за святыни армянского народа всеми своими силами, где бы я ни находился и что бы ни случилось. Я не позволю никому, под каким бы предлогом и с какими бы целями он ни действовал, посягать на наши святыни», – заявил Карапетян.

Обыски в доме бизнесмена произошли сразу после того, как Карапетян выступил с заявлением в защиту Армянской Апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. Тогда он заявил, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, выступил с открытой угрозой в адрес Карапетяна. Он назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей.

Как писал Sputnik, 29 мая Пашинян раскритиковал состояние церквей, назвав их «чуланами, заваленными мусором». На следующий день он опубликовал в социальной сети резкий пост в адрес ААЦ и ее высших иерархов, обвинив одного из архиепископов в распущенности.

9 июня премьер-министр Армении прямо обвинил Католикоса всех армян Гарегина II в нарушении целибата. Он заявил, что у Католикоса есть ребенок и при необходимости готов предъявить доказательства. Премьер заявил, что Католикос должен оставить пост, а также призвал верующих объединиться и «освободить патриаршую резиденцию».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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