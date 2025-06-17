У дома бизнесмена Карапетяна в Армении собрались его сторонники
Брат Карапетяна Карен демонстративно сел у дома, чтобы его задержали вместе с бизнесменом. К зданию съехались оппозиционные депутаты и граждане, поддерживающие предпринимателя.
Позже брат бизнесмена рассказал, что полиция задержала 45 человек – всех «кого поймали у ворот дома». Он не уточнил, кого именно забрали сотрудники правоохранительных органов, но отметил, что все они были ему близкими людьми.
По данным Sputnik, задержания рядом с домом Карапетяна связаны с незаконным хранением оружия. Уточняется, что в стране это статья стала «народной» для привлечения к ответственности бывших политиков и чиновников.
По словам брата бизнесмена, при задержании некоторым вывернули руки так, что они получили переломы. Во дворе сейчас несколько сотен человек: оппозиционные депутаты, друзья, знакомые, родственники, сотрудники возглавляемых им компаний и простые граждане.
17 июня в доме Карапетяна прошли обыски. Это произошло после того, как он выступил с заявлением в защиту Армянской Апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. Тогда он заявил, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, выступил с открытой угрозой в адрес Карапетяна. Он назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей.
Как писал Sputnik, 29 мая Пашинян раскритиковал состояние церквей, назвав их «чуланами, заваленными мусором». На следующий день он опубликовал в социальной сети резкий пост в адрес ААЦ и ее высших иерархов, обвинив одного из архиепископов в распущенности.
9 июня премьер-министр Армении прямо обвинил Католикоса всех армян Гарегина II в нарушении целибата. Он заявил, что у Католикоса есть ребенок и при необходимости готов предъявить доказательства. Премьер заявил, что Католикос должен оставить пост, а также призвал верующих объединиться и «освободить патриаршую резиденцию».